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Dörtyol'da trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil kamerada - Son Dakika
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Dörtyol'da trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yanmaya başlayan otomobil, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Dörtyol\'da trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil kamerada
07.01.2024 - 18:42,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde S.A. ve S.C. idaresindeki iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan 01 ADG 922 plakalı Honda marka olan alev alev yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dörtyol'da trafik kazası sonrası yanmaya başlayan otomobil kamerada - Son Dakika
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