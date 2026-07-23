Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Dörtyol ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Dörtyol'da Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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