Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremde ağır hasar alan binanın yıkımı esnasında, başına moloz parçası isabet eden yıkım ekibi görevlisi operatör yaralandı.
Dörtyol ilçesinde depremde hasar alan binaların yıkımları devam ediyor. Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'nde üzerinde bulunan bir binanın yıkımı esnasında yıkım ekibi görevlisinin başına moloz isabet etti. Yaralanan vatandaş ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası yıkım çalışması durduruldu. Şahsın Dörtyol Devlet Hastanesinde kafasına diliş atıldığı ve tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da Yıkım Sırasında İş Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?