Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi - Son Dakika
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Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi

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Etimesgut'taki bir AVM'de yer alan oyun alanına down sendromlu çocuk alınmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işletme hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, down sendromlu çocuğu top havuzuna almadığı belirlenen işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

12.04.2025 07:42  Güncelleme: 07:54
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Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM'de 7 yaşındaki Down Sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti. Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down Sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

ÖĞRETMENİ TEPKİ GÖSTERDİ

Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Öğretmen Karakurt ile işletme yetkilisi kadın arasında tartışma başladı. İşletme yetkilisi kendini, "Biz özel bir işletmeyiz" diyerek savundu. Öğretmen ise işletmeyi yetkili mecralara şikayet edeceğini belirtti.

CAMDAN İZLEDİĞİ ANLAR YÜREK BURKTU

Öğretmenin tüm çabalarına rağmen down sendromlu Mert içeriye alınmayınca, öğretmen diğer velilere seslenerek işletmeye tepki göstermesini talep etti. Diğer çocuklar içeride oyun oynarken down sendromlu Mert'in onları camdan izlediği anlar yürek burktu. Öğretmen ise o anları kayıt altına alarak "Burası bazı çocukları güldüren bazı çocukları ağlatan bir yer" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bu haber sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ise, down sendromlu çocuğu top havuzuna almadığı belirlenen işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

Beşikçioğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir.

Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir.

Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
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Son Dakika 3.Sayfa Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İskender Cengiz:
    Bu tip işletmelere yaşam hakkı tanımamalı. Teşekkürler Erdal Beşikçioğlu?????? 36 1 Yanıtla
  • Anan Baban:
    chpli başkan farkı 16 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür edemem. söylemine göre down sendromlu çocuğa ayrımcılık yaptığı için değil, işletme yasal izin ve ruhsatları olmadığı için kapatılmış bu oyun alanı. Bu oyun alanı başta hiç açılmaması gerekirken açılmış ve bu olaylar yaşanmıştır. Eğer işletme Erdal BeşikçiOğlu gelmeden önce açılmış ise eski belediye başkanı izin vermekle suçlu, yeni belediye başkanı da denetim yapmadığı için kusurludur. olay yaşanmadan kapatılması gerekirdi bu oyun alanının. 8 13 Yanıtla
  • Ilker Kaya:
    HELAL OLSUN 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    İŞLETME AZ AVM Yİ KAPATACAKSIN Kİ DİĞERLERİ DERS ALSIN.. 1 1 Yanıtla
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