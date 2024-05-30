Dr. Ender Saraç'ın oğluna 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu: 'Babam beni istismar etmedi' - Son Dakika
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Dr. Ender Saraç'ın oğluna 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu: 'Babam beni istismar etmedi'

Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada oğlu ilk kez beyanda bulundu. Oğlu, babasının kendisini istismar etmediğini söyledi ve babasını son olarak 2 yıl önce gördüğünü belirtti. Ayrıca, babasının annesine fiziksel şiddet uyguladığını da ifade etti. Duruşma ertelendi ve çocuğun beyanları incelenecek.

30.05.2024 20:06
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Dr. Ender Saraç'ın oğluna 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu: "Babam beni istismar etmedi"

İSTANBUL - Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Saraç'ın oğlu ilk kez beyanda bulundu. "Beni baskıladığı için böyle bir yola başvurdum. Babam beni istismar etmedi. Babamı en son 2 yıl önce gördüm. Babam anneme fiziksel olarak saldırmıştı" dedi.

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ile müşteki Benan Saraç hazır bulundu. Müşteki çocuk M.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanırken taraf avukatları da katıldı.

"İlk olarak o şekilde ifade vermemin sebebi annemle babamın evlerinin ayrılmasıydı"

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pedagogu eşliğinde beyanda bulunan müşteki çocuk M.S, ilk verdiği ifadenin doğru olmadığını söyleyerek "İkinci olarak verdiğim cinsel istismar olayının gerçek olmadığını belirttiğim ifadem doğrudur. İlk olarak o şekilde ifade vermemin sebebi annemle babamın evlerinin ayrılmasıydı" dedi.

"Bunu yapmamdaki amaç, babamın gelip utanması ve beni bir daha baskı altına alamayacak düşüncesiydi"

Beyanlarında babasının kendisine sürekli pis kokuyorsun dediğini belirten M.S., "Sürekli yediğime içtiğime karışıyordu. Kontrol altında tutmaya çalışıyordu beni. Anneme barışması için sürekli baskı yapıyordu. Evin etrafına sopalar saklamıştım, korkuyordum. En son böyle bir yola başvurdum. İlk olarak istismar olayını anneme söyledim, bana inanmadı. En son inanmaktan başka çaresi kalmadı. Raporlu olduğum halde okula gitmiştim, annemin haberi yoktu. Bunu yapmamda ki amacım olayı rehber öğretmenime anlattıktan sonra babamın oraya gelip utanması ve beni bir daha baskı altına alamayacak düşüncesiydi" ifadelerini kullandı.

"Beni baskıladığı için böyle bir yola başvurdum. Babam beni istismar etmedi"

Diğer ifadesini farklı vermesinin sebebinin babasının sürekli annesi Benan Saraç'ı suçlamış olması olduğunu söyleyerek, "Allah korkum vardı. Beni baskıladığı için böyle bir yola başvurmuştum. Babam beni istismar etmedi. Babamı en son 2 yıl önce gördüm. Babam anneme fiziksel olarak saldırmıştı. 'Kariyerim sarsıldı' siniri ile annemi öldüreceğini düşündüğümden gerçeği anneme söyledim Mahkemeden babam için ömür boyu uzaklaştırma talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Masum olduğuma yüzde yüz eminim"

Çocuğun verdiği ilk ifadenin ezberletildiği söyleyerek savunma yapan Ender Saraç "Gerçek olan sonradan verdiği beyanıdır. Ben oğlumu 8 aydır görmüyorum. Sesi değişmiş ve çok özledim. Bir şeyler ezberleterek ifade vermesini sağlamam bu yüzden mümkün değil. Masum olduğuma yüzde yüz eminim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşmadaki beyanları incelenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan müşteki çocuk M.S.'nin beyanlarının incelenmesi için çözümünün beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Ender Saraç, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dr. Ender Saraç'ın oğluna 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu: 'Babam beni istismar etmedi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dr. Ender Saraç'ın oğluna 'cinsel istismar' suçundan yargılandığı davada oğlu ilk kez konuştu: 'Babam beni istismar etmedi' - Son Dakika
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