Dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 8 araca ceza - Son Dakika
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Dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 8 araca ceza

Düzce'de drone destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. İHA Büro ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araçların kırmızı ışık ihlal anları drone kamerası ile kaydedildi.

09.03.2024 23:42  Güncelleme: 23:43
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Dron destekli kırmızı ışık denetimi yapıldı

DÜZCE - Düzce'de, drone destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri Hal kavşağı mevkiinde drone destekli trafik denetimi yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise drone kamerası ile an ve an kaydedildi. Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 8 araca ceza - Son Dakika

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