Dron ile Boğulma Tehlikesi Kurtarıldı - Son Dakika
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Dron ile Boğulma Tehlikesi Kurtarıldı

Dron ile Boğulma Tehlikesi Kurtarıldı
21.07.2026 14:05
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Gazeteci Halil Tekin, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi dron ile tespit edip kurtardı.

Bartın'da dron ile haber çekimi yapan gazeteci Halil Tekin'in dikkati denizin ortasında boğulma tehlikesi geçiren kişinin hayatını kurtardı.

Bartın'ın İnkumu Plajında denize giren ve yüzen bir kişi, bir süre sonra yorgun ve bitkin düştü. O esnada sahilde haber çekimi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) Bartın muhabiri Halil Tekin, gücü tükenen ve denizin ortasında dibe batıp çıkan nesneyi fark etti. Dron kaldıran gazeteci Tekin, denizin ortasındaki nesnenin, boğulma tehlikesi geçiren bir insan olduğunu tespit etti. İHA muhabiri Tekin'in hemen durumu sahildeki cankurtaranlara anlattı. ihbar üzerine ise cankurtaranlar harekete geçti. Botla denize açılan cankurtaranlar, şahsı bota alarak denizden çıkardı. İsmi Mesut olduğu öğrenilen ve soyadı açıklanmayan şahsın kurtarıldığı o anlar havadaki dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sağlık durumu iyi olan ve kendisini can kurtaranlara teşekkür eden şahıs, bir süre sonra kıyafetlerini giyerek, sahilden ayrıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Halil Tekin, Teknoloji, Kurtarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dron ile Boğulma Tehlikesi Kurtarıldı - Son Dakika

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