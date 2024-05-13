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Dubleks evin çatısında çıkan yangın köylüleri seferber etti

DÜZCE - Dubleks evde çıkan yangın köylüleri seferber etti. Köylüler, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcarken evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ören Köyü'nde meydana geldi. Ali Ö.'ye ait dubleks evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın üzerin olay yerine Cumayeri Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri de Cumayeri İtfaiyesine destek verdi. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin yardımına önce köylüler, koştu. Hortumları ellerine alan köylüler yangını söndürebilmek için canhıraş çalıştılar. Olay yerine gelen diğer itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve seferber olan köylülerin yardımı ile alevler kontrol altına alındı.

Yangında dubleks evin çatı katında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.