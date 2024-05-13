Dubleks evin çatısında çıkan yangın köylüleri seferber etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dubleks evin çatısında çıkan yangın köylüleri seferber etti

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ören Köyü'nde bir dubleks evin çatı katında çıkan yangın, köylülerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangın sonucunda evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

13.05.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubleks evin çatısında çıkan yangın köylüleri seferber etti

DÜZCE - Dubleks evde çıkan yangın köylüleri seferber etti. Köylüler, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcarken evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ören Köyü'nde meydana geldi. Ali Ö.'ye ait dubleks evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın üzerin olay yerine Cumayeri Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri de Cumayeri İtfaiyesine destek verdi. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinin yardımına önce köylüler, koştu. Hortumları ellerine alan köylüler yangını söndürebilmek için canhıraş çalıştılar. Olay yerine gelen diğer itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve seferber olan köylülerin yardımı ile alevler kontrol altına alındı.

Yangında dubleks evin çatı katında maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Cumayeri, Ören, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dubleks evin çatısında çıkan yangın köylüleri seferber etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:49:01. #1.13#
SON DAKİKA: Dubleks evin çatısında çıkan yangın köylüleri seferber etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement