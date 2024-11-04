Düğün Kavgası Sokakları Savaş Alanına Döndürdü

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Düğünde iki aile arasındaki kavgada sokak ortalık savaş alnına döndü: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta düğün sırasında iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Esenyurt'ta Bağlarçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz günler de düğün salonunda yapılan bir düğünde bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada taraflar bir birine tekme tokat saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.