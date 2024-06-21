Düğün konvoyunda havaya ateş açanlar yakalandı - Son Dakika
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Düğün konvoyunda havaya ateş açanlar yakalandı

Bursa'da düğün konvoyuna katılan gençlerin havaya ateş açmasıyla ortaya çıkan olayda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

21.06.2024 12:42
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Bursa'da düğün eğlencesi için konvoya katılan gençler ortalığı savaş alanına çevirdi. Uzun namlulu silahlar ile havaya peş peşe ateş eden şahıslar kameraya yansırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin arama çalışması devam ediyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi üzerinde düğün eğlencesi için araçlarla konvoy yapan akrabalar uzun kuyruklar oluşturdu. Bir grup genç ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Trafiği durduran şahıslar, araçtan inip uzun namlulu silahlar ile peş peşe ateş açtı. Ortalığı savaş alanına çeviren gençler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaşırken, görüntüler üzerine polis harekete geçti. Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliğince ateş açan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Evlerinde yakalanan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa'da Tüfekli Düğün Konvoyu' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma çerçevesinde; 20.06.2024 günü ilimizde şüpheliler A.O., E.B. ve 'Suça Sürüklenen Çocuk' E.K.'nin 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması' suçunu işledikleri iddia edilen olayla ilgili olarak, şüpheli A.O. ve 'Suça Sürüklenen Çocuk' E.K. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Diğer şüpheli E.B.'yi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğün konvoyunda havaya ateş açanlar yakalandı - Son Dakika

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