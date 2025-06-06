Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

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Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
06.06.2025 07:56  Güncelleme: 08:13
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Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
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İzmir'de bayramın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Jandarma personeli Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybederken çiftin 5 aylık bebekleri ile bir kişi yaralandı. Haydar Aslan'ın kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesiyle birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı iki otomobil çarpıştı. Anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı. Savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı otomobile ve bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

5 AYLIK BEBEKLERİ YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan (30) ve arka koltukta oturan eşi Ecemnur Deniz Aslan'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Yaşamını yitiren Haydar Aslan'ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi. Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Kaynaklar: AA, DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talih KIZMAZ:
    Allah, vefat edenlere rahmet eylesin; vefat edenlere acil şifalar versin. Milyonlarca ? tutarındaki(!) araçlar "teneke yığını!" Eski araçların kaporta karı tank gibi sağlamdı; kazada bu kadar hasar yoktu! Kaportası "teneke yığını" - "ölüm sandığı" günümüz araçlarına da "Kalite Standardı" getirilmesi şart!.. 18 1 Yanıtla
  • Talih KIZMAZ:
    Allah, vefat edenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar versin. Milyonlarca liraya satılan günümüz araçları teneke yığını-ölüm sandığı! Eski araçların kaportası çok sağlamdı; kazada bu kadar hasar olmuyordu! Günümüz araçlarına da kalite standardı getirilmesi şart! 2 0 Yanıtla
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