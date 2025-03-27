Düğünde Kavga: İki Kardeşe 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Düğünde Kavga: İki Kardeşe 15 Yıl Hapis Cezası

Düğünde Kavga: İki Kardeşe 15 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'da düğün sonrası kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan davada iki kardeşe 15 yıl ceza.

27.03.2025 11:08
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Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün çıkışında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sebebiyle yargılanan iki kardeş, 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada iki sanık da beraat etti.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınlarının düğün merasimine katılan Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y. ile anneleriyle ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri Ersoy Demirci arasında kavga çıktı. Ersoy Demirci, kavga sırasında aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen Yaşar A., Aydoğan A., Hakan A. ve Burak Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklardan Burak Y. soruşturma aşamasında, Hakan A. ise yargılama sürecinde tahliye edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan açılan davada karar çıktı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, 'kasten öldürme' suçundan sanıklar hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

"Aracın içinde sıkıştım, zor durumda kaldığım için bıçağı salladım"

Duruşmada kendisini savunan sanıklardan Yaşar A., "Benim amacım Ersoy'u öldürmek değildi. Ben böyle bir eylemde olmadım. Ben aracın içerisinde zor duruma düştüm, araçta sıkıştığım için korkumdan kendimi kurtarmak amaçlı bıçağı salladım. Üzerime atılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

"Ben sadece kavgada kardeşimi kurtarmaya çalışıyordum"

Diğer tutukla sanık Aydoğan A. ise, "Bu olay yaşandığı için çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ama ben aracı Ersoy'un üzerine sürmüş olsaydım frene basmazdım. Ben Ersoy'u hiç fark etmedim. Zarar vermeyi düşünseydik neden araçtan inmedik? Kamera kayıtları incelendiğinde benim Ersoy'a yönelik bir eylemim ya da hareketim yok. Ben sadece kavgada kardeşimi kurtarmaya çalışıyordum. Kavgaya karışanların hepsinde darp var, hepimizde yara vardı. Kardeşimin, aracın içerisinde Ersoy'u elleriyle ve ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştığı bellidir. Ben de kardeşimi kurtarmak isterken yere düştüm. Yere düşünce 2-3 kişinin beni tutup araçtan uzaklaştırmaya çalıştıkları da bellidir. Aracın içerisindeyken kardeşim bıçağını zaten kullanmıştır. Aracın dışarısında da ne kamera kayıtlarında ne de tanık beyanlarında ne de kardeşimin elinde bıçak olmadığı görülüyor ve bu da ispatlıdır. Üzerime atılan suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum, hakkımda beraat kararı verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Ben film izler gibi kavgayı izlemedim, insanlık görevimi yaptım, kavgayı ayırdım"

Tutuksuz yargılanan Hakan A. da, "Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bu ani gelişen bir olaydır. Olay yerine giderken ben merak üzerine gittim. Düğün salonunda kimin olduğunu bilmiyorduk. Herkes kavgayı film izler gibi izledi. Burak ile bende başkaları gibi bu kavgayı izlemedik. Ayırmaya çalıştık. Eğer aksini ispat edecek olan var ise ben her türlü cezaya razıyım. Ben insanlık görevimi yaptım, 19 ay tutuklu kaldım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Burak Y. ise, "Kavga çıktığı esnada bizden başka çok kişi kavgayı seyrediyordu. Eğer ben de seyretseydim şu anda burada olmazdım. Ama kendi vicdanımı yargılardım. Ben yine olsa yine aynısını yapardım, kavgayı ayırmaya çalışırdım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan Yaşar A. ile Aydoğan A.'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların cezasını haksız tahrik altında işledikleri gerekçesiyle ve daha önce uç kayıtlarının olmamasından ötürü iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıla düşürdü. Diğer sanıklar Hakan A. ile Burak Y.'nin ise suça iştirak ettiklerine dair herhangi bir delil bulunamamasından ötürü beraatlarına karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğünde Kavga: İki Kardeşe 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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