9 yaşındaki çocuğun maganda kurşunuyla ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki çocuğun ağır yaralanmasıyla ilgili 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Turgutlu Mahallesinde evin önünde düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanmış ve Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olaydan sonra jandarma ekipleri düğünde ateş ettiği öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüpheliler sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Düğünde uzun namlulu silahlarla da ateş açıldığı öne sürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düğünde Maganda Kurşunu: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?