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Dünürünü Öldüren Adam Gözaltında

Dünürünü Öldüren Adam Gözaltında

Konya'da, 500 bin lira alacak yüzünden çıkan kavgada bir adam, dünürünü vurarak öldürdü.

23.12.2024 10:54
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Konya'da 500 bin lira alacağı için araçta çıkan kavgada dünürünü öldüren şahıs, suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Karatay ilçesi Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 LC 067 plakalı araç içinde Muammer G. (61) ile iddiaya göre alacaklı olduğu dünürü Süleyman Kıyak arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Muammer G., yanındaki tabancayla Süleyman Kıyak'a 2 el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Muammer G. ise polis ekiplerince suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Araç alışverişinden kalan 500 bin lira için dünürünü öldürmüş

Gözaltına alınan şüpheli Muammer G.'nin, "Bir süre önce dünürüm Süleyman Kıyak ile araba alışverişimiz oldu. Bu alışverişten 500 bin lira borcu vardı. Süleyman Kıyak'ı borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Bu sırada alacağım olan para nedeniyle kavga çıktı, sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Zanlı dünür emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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