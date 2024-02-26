'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
2 şüpheliden birinde silah bulundu, diğeri cezaevi firarisi çıktı
20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliye 80 bin lira ceza kesildi
BURSA - Bursa'da 2 şüpheli polis ekiplerini görünce otomobille kaçtı. 20 kilometrelik takip sonucu park halindeki 2 araca çarpan şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilerden biri cezaevi firarisi çıktı. Savcılık kararıyla aranan otomobilde ise ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olay, saat 05.00 sıralarında Osmangazi İlçesinde meydana geldi. 2 şüpheli bölgede devriye gezen polis ekiplerini görünce, hızla otomobile binip kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşine takılan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kovaladıkları 16 AST plakalı otomobilin sürücüsü Necati P.'ye 'dur' ihtarında bulunsa da 2 şüpheli kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Necati P., Zafer Mahallesi'nde 2 araca çaparak durabildi. Polis ekipleri Necati P. ve Emre Y.'yi araçtan kaçmaya çalışırken yakaladı. Savcılıktan alınan kararla aracı arayan polis, otomobilde silah ele geçirirken, Emre Y.'nin ise cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
İfadesi alınmak üzere 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, sürücüye 80 bin lira da ceza kesildi.
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