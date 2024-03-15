'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi Polis hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi Polis hakkında soruşturma başlatıldı

\'Dur\' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi Polis hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, polis tarafından darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis hakkında soruşturma başlatıldı. Sürücüye ve babasına para cezası kesildi. Aile, polis memurundan şikayetçi oldu ve idari soruşturma başlatıldı.

15.03.2024 16:12
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'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi

Polis hakkında soruşturma başlatıldı

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde uygulama noktasındaki polisin 'dur' ihtiranı uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, yakalandığı polis tarafından darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 316. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait 45 YJ 146 plakalı otomobili habersiz alan E.E. (17), seyir halindeyken trafik uygulamasını gördü. Ehliyeti olmadığı için polisin 'dur' ihtarına uymayarak geri geri kaçmaya çalışan genç, arkasından gelen başka bir otomobile çarparak durdu. Bu sırada kaçan otomobile doğru koşan trafik polisi E.E., sürücü koltuğu kapısını açarak, E.E.'yi defalarca tekmeledi. Polis, daha sonra araçtan çıkardığı genci ensesinden tutarak yola fırlattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polisin E.E.'ye 14 bin TL, babası Serkan Erdemli'ye ise 6 bin 500 bin TL para cezası kestiği öğrenildi. Çocuklarının orantısız müdahaleye maruz kaldığını belirten aile, jandarmaya giderek polis memurundan şikayetçi oldu. Polis memuru E.E. hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olayı anlatan baba Serkan Erdemli, "Saat 20.30 civarında oğlum, teravih namazına gitmek için evden çıktı. Kapı önündeki aracımı benden habersiz alıp namaza gitmiş. Namaz sonrası arkadaşını eve bırakmak için Reşatbey Mahallesi 316. Sokak yolu üzerinde polis uygulamasına takılıyor. Panik yapıp geri geri kaçmak isterken arkadaki araca vuruyor. Polis bu sırada koşturarak gelip E.'yi darp etmeye başlıyor. Ayağıyla tekme atıp, ensesinden tutup yere düşürüyor. Yerde de tekme atıyor. O esnada çevredeki vatandaşlar benim aracımı tanıdıkları için beni aradılar. Olay yerine gittiğimde trafik polisinin oğluma ters kelepçe yaptığını öğrendim. Polis bana orada herhangi bir vurma ya da darp etme olayının olmadığını söyledi. Fakat oğlumun ensesi ve ayaklarına baktığımda morlukları gördüm. Oradaki kamera kayıtlarına baktığımızda ciddi bir şekilde polisin oğlumu darp ettiğini gördüm. Ben polisi kınıyorum. Olay yerinden ayrıldıktan sonra darp raporunu da aldık. Jandarmaya şikayette bulunduk. Gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

E.E. ise, "Dün gece camiden çıktıktan sonra arkadaşımı gideceği yere bırakacaktım. Polislerin işlem yaptığını görünce bir anlık heyecanla geri vitese takıp kaçmaya başladım. Bir arabaya çarptım. Daha sonra karşıdan gelen polis, aracın içinde birkaç tekme attı. Yere indirip yerde de bir iki tane vurdu. Ters kelepçe yaptılar. Polise 'Vurma' dedim ve çok korktum. Suç duyurusunda bulunduk ve gerekli yerlere bu görüntüleri gönderdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından darp edildi Polis hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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