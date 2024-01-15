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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp trafik güvenliğini tehlikeye atan ehliyetsiz sürücüye, toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, ters yöne girmek, spin atmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan cezalandırıldı.

15.01.2024 - 03:03,
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"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı: 74 bin 767 lira ceza kesildi

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp trafik güvenliğini tehlikeye atan ehliyetsiz sürücüye, toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 ACB 548 plakalı otomobil, uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde ters yöne giren sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik güvenliğini tehlikeye atarak ehliyetsiz araç kullanan sürücüye, ters yöne girmekten, spin atmaktan ve "dur" ihtarına uymamaktan toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 74 bin 767 lira ceza - Son Dakika
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