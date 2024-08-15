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'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken polise çarptılar

Aranan şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan şahısların bulunduğu otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken 1 polise de çarparak yaralayan şahıslar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Tehdit, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Basit Yaralama ve Dolandırıcılık' suçlarından 30 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (43), ile S.G.'nin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Şahıslar polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken 1 polis memuruna da çarptı. Yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken şahıslar ise polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.