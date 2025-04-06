"Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı - Son Dakika
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"Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan genç trafik polisleri tarafından darp edilmişti. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada 2 polisin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

06.04.2025 13:50
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A. yönetimindeki motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşanan genç, kısa sürede yakalandı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Yapılan kontrollerde gencin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine, ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen genç, gözaltına alındığı sırada darp edildi. Polislerin uyguladığı şiddet, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çorlu İlçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı

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Son Dakika 3.Sayfa 'Dur' ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Dur" ihtiyarına uymayan gence şiddet uygulayan 2 polis görevden alındı - Son Dakika
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