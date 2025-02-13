Dursunbey\'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste deposunda yangın çıktı. İtfaiye, Orman ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Dursunbey Aşağı sanayi bölgesinde bulunan Keresteciler Sitesi'nde Abdullah Mertoğlu'na ait kereste fabrikasında meydana geldi. Çalışan şeritten çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Dursunbey itfaiye ekipleri, Dursunbey Orman işletmesi, Dursunbey Belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin büyük çabası sonrası çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu kereste deposunda büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR