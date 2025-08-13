Dursunbey\'de Yangında Yavru Kediler Kurtarıldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken mahsur kalan yavru kediler ekipler tarafından kurtarıldı.

Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluşurken, alevlerin arasında kalan kedi yavruları ise kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Dursunbey merkezinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın alanında bulunan kedi yavrularını kurtarırken, yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. - BALIKESİR