Duvar Yıkıldı, Yaşlı Kadın Ölümden Döndü - Son Dakika
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Duvar Yıkıldı, Yaşlı Kadın Ölümden Döndü

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Karaman'da temel kazısı sırasında bir evin duvarı yıkıldı, 70 yaşındaki kadın zor kurtardı.

21.10.2024 17:21
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Temel kazısı sırasında evin duvarı yıkıldı, yaşlı kadın ölümden döndü

KARAMAN - Karaman'da temel kazma çalışması sırasında müstakil evin duvarının yıkılması sonucu 70 yaşındaki kadın ölümden döndü.

Olay, Yenimahalle 310. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada bitişiğinde bulunan evin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. O sırada evde bulunan 70 yaşındaki Raziye Erşen neye uğradığını şaşırarak, hemen çocuklarını telefonla arayıp yardım istedi. Eve gelen çocukları yaşlı kadını evden dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"Evde televizyona bakarken gürültü koptu"

Evin duvarının yıkıldığı anı anlatan Raziye Erşen, "Evde televizyona bakarken bir gürültü koptu. Bir daha da ne konuşabildim ne başka bir şey yapabildim. Kendimi biraz toparladım sonra çocuklarım geldi beni evden dışarıya çıkardı" dedi.

"Kanuna göre gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum"

Raziye Erşen'in 80 yaşındaki eşi Bilal Erşen ise "Kancalara dikkat edin diye tembih etmiştik. Kepçenin ucu demek ki duvara dokundu ve yıkıldı. Ben hastanedeydim, eşim içerdeydi. Kanuna göre gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce evin etrafında güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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