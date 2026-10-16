Duygu Delen davasında Yargıtay beraatları onadı - Son Dakika
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Duygu Delen davasında Yargıtay beraatları onadı

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Duygu Delen davasında Yargıtay beraatları onadı
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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada sanığın nitelikli kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarından beraatini, yağmadan 10 yıl hapis cezasını onadı. Bir üye karşı oy yazısında sanığın kasten öldürmeden cezalandırılması gerektiğini savundu.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mehmet K. hakkında verilen kararları onadı.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından verilen beraat kararlarını onadı. Sanığa nitelikli yağma suçundan verilen 10 yıl hapis cezası da onandı. Dairenin bir üyesi, karşı oy yazısında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Beraat kararları onandı

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Mart 2022 tarihli kararında sanık, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından beraat etti. Sanık ayrıca nitelikli yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara yönelik istinaf başvuruları, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce esastan reddedildi. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından verilen beraat kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Daire, nitelikli kasten öldürme suçundan verilen beraat kararını oy çokluğuyla, nitelikli cinsel istismar suçundan verilen beraat kararını ise oy birliğiyle onadı. Kararda, sanığın bu suçları işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtildi. Nitelikli yağma suçundan verilen 10 yıl hapis cezası da hukuka uygun bulundu.

Karşı oy yazısında olayın ayrıntıları anlatıldı

Yargıtay kararına eklenen karşı oy yazısında, sanık ile hayatını kaybeden genç kızın uzun süredir duygusal ilişki yaşadığı, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldıkları ve daha sonra yeniden görüşmeye başladıkları belirtildi. Karşı oy yazısındaki anlatıma göre olay günü buluşan ikili, sanığın evine gitti. Evde baş başa kalan genç kız ile sanığın rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikleri, ardından telefon mesajları nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ifade edildi. Yazıda, sanığın genç kızın telefonunu kontrol etmesi üzerine başka erkeklerle görüştüğünü öğrendiği, bunun ardından öfkelenerek evdeki eşyalara zarar verdiği ve genç kıza yönelik sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı değerlendirildi. Genç kızın korkarak balkona kaçtığı, sanığın da peşinden balkona gittiği ve genç kızı aşağı ittiği veya aşağı attığı görüşüne yer verildi.

"Kasten öldürme suçundan cezalandırılmalıydı"

Karşı oy yazısında, genç kızın intihar ettiğine ilişkin kabulü destekleyen bir neden veya delil bulunmadığı savunuldu. Genç kızın daha önce intihar girişiminde bulunduğuna ya da intihar eğilimi taşıdığına ilişkin delil olmadığına dikkat çekildi. Yazıda ayrıca otopsi raporu, kamera görüntüleri ve olay yerindeki bulgulara ilişkin değerlendirmeler aktarıldı. Sanığın, genç kızın düştüğünü sonradan fark ettiği yönündeki savunması ile kamera görüntülerinde genç kızın düşmesinden saniyeler sonra aşağı indiğinin görülmesi arasında çelişki bulunduğu ileri sürüldü. Karşı oy kullanan üye, bu değerlendirmeler doğrultusunda sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği kanaatine vardığını belirterek Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Üye, beraat kararının onanması yönündeki çoğunluk görüşüne bu gerekçelerle katılmadı.

Ne olmuştu?

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 4 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında ise mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan bin 800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar vermişti.

Kaynak: İHA
Ceza DairesiDuygu DelenGaziantepYargıtay3. SayfaAdliyeCezaSuçSon Dakika

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