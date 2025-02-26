Düzce Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınlarda Denetim Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınlarda Denetim Yaptı

Düzce Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınlarda Denetim Yaptı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde fırınlarda hijyen ve gramaj denetimlerini geniş kapsamlı olarak gerçekleştirdi. Ekmeklerin gramajları ve çalışanların hijyen belgeleri kontrol edildi.

26.02.2025 15:40  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Ekmeklerin gramajı, çalışanların hijyen belgeleri ve işyerinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığı incelendi.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle fırınlarda hijyen ve gramaj konularında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla geniş kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimlerde, ekmeklerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilirken, çalışanların hijyen belgeleri ve iş yerinin temizliği de gözden geçirildi.

Zabıta Müdürlüğü'nce, Ramazan ayı boyunca ekmek fırınları başta olmak üzere ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Zabıta, Sağlık, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınlarda Denetim Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
21:44 Konya’da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
21:43 Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu Türk kadın pilot, dünyanın en büyük uçağını uçurdu
21:30 Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
21:17 Münih Havalimanı’nda grev paniği: 1600’den fazla uçuş iptal edilebilir Münih Havalimanı'nda grev paniği: 1600'den fazla uçuş iptal edilebilir
21:15 Valerien Ismael, Blackburn Rovers’ın yeni teknik direktörü oldu Valerien Ismael, Blackburn Rovers'ın yeni teknik direktörü oldu
20:56 Türkiye’de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 16:55:26. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Ramazan Öncesi Fırınlarda Denetim Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.