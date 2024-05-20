Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zincir Marketlerde Tarihi Geçmiş Ürünleri İmha Etti

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezindeki temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Raflarda tarihi geçmiş ürün olup olmadığı noktasında inceleme gerçekleştiren ekipler, tespit edilen ürünlerin imha edilmesini sağladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve halk sağlığının korunması noktasında marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdı. Bu doğrultuda şehir merkezinde faaliyet gösteren marketler başta olmak üzere denetim gerçekleştiren ekipler, tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol ederken aynı zamanda raf ve kasa fiyatlarının da uygunluğunu denetledi.

Yapılan denetimlerde bir zincir markette sütlü tatlı ile süt ve et ürünlerinin bazılarında tarihi geçmiş ürün tespit eden ekipler, ürünlerin imha edilmesini sağladı.

Ekipler, İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere işletme hakkında tutanak tutarak denetim çalışmalarına devam etti. - DÜZCE