Düzce\'de 11 Ayda 1215 Kaza: 25 Ölü, 2125 Yaralı

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Düzce'de 11 ayda bin 215 kaza meydana geldi: 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 125 kişi yaralandı

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Düzce'de 11 ayda bin 215 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken 25 kişi hayatını kaybetti 2 bin 125 kişi yaralandı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarında olan D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de 2024 yılı kasım ayında 118 ölümlü-yaralamalı trafik kazası, 129 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 195 kişi yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ise toplam bin 333 ölümlü-yaralamalı trafik kazası bin 215 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken 25 kişi hayatını kaybetti 2 bin 125 kişi yaralandı.

Kazalarda; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallına uymamak ve arkadan çarpma ilk sıralarda yer alıyor.