Düzce\'de 2 Katlı Evde Yangın

3.Sayfa

Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Beyköy beldesinde, Değirmenbaşı Mahallesi'nde Zeki Çolak'a ait 2 katlı evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen evdeki yangını görenler durumu Beyköy ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan Beyköy Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Takviye olarak bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiyesinin de çalışmaları ile yangın güçlükle söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sebebi ile 2 katlı evde maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE