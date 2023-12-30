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Düzce'de 2023 yılı değerlendirildi, yılbaşı tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
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Düzce'de 2023 yılı değerlendirildi, yılbaşı tedbirleri görüşüldü

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, 2023 yılı değerlendirildi ve yılbaşında alınacak tedbirler görüşüldü. Halkın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için gerekli önlemler alındı. Polis ve Jandarma ekipleri yılbaşı gecesi görev yapacak ve belirlenen noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirilecek.

Düzce\'de 2023 yılı değerlendirildi, yılbaşı tedbirleri görüşüldü
30.12.2023 - 13:57,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Vali Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında 2023 yılı değerlendirildi, yılbaşında tedbirleri de görüşüldü. Yeni yıla halkın huzur ve güven içinde girmesi için tüm tedbirler alındı.

Vali Selçuk Aslan başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla 2023 yılı asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için tedbirler masaya yatırıldı. Yılbaşı için polis ve Jandarma ekipleri gece boyunca görev yapacak. Belirlenen noktalarda ise şok uygulamalar gerçekleştirilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Selçuk, Düzce, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 2023 yılı değerlendirildi, yılbaşı tedbirleri görüşüldü - Son Dakika


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