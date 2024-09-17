Düzce\'de 40 Bin Denetim, 12 Tutuklama

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 40 bin 850 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 47 şahıs gözaltına alınırken 12'si tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 9-15 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamada 40 bin 850 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 47 kişi gözlem altına alınırken 12'si adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 7 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tabanca, 1 kesici alet ve 63 mermi ele geçirildi. - DÜZCE