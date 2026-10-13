Düzce'de 5-11 Ekim operasyonlarında 34 olaya müdahale edildi, 1 satıcı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 5-11 Ekim operasyonlarında 34 olaya müdahale edildi, 1 satıcı tutuklandı

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Düzce'de 5-11 Ekim operasyonlarında 34 olaya müdahale edildi; 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 40 kişiye adli işlem yapıldı. Ayrıca 2 kaçakçılık operasyonunda 3 şahsa işlem yapıldı, 59,5 kilo kaçak tütün ve 168 bin 630 makaron ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen operasyonlarda 1 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede savcılık koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 34 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucu 1 kişi tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 200 gram bonzai hammaddesi, 25 gram kokain, 13 gram skunk, 86 adet sentetik ecza, 116 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 2 gram afyon sakızı, 20 gram amfetamin, 1 adet ekstasy, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda ise 3 şahıs hakkında işlem yapılırken, 59,5 kilo kaçak tütün, 168 bin 630 adet makaron ve 2 adet tütün dolum makinesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarKaçakçılık3. SayfaGüvenlikMakaronGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 5-11 Ekim operasyonlarında 34 olaya müdahale edildi, 1 satıcı tutuklandı - Son Dakika
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