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Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı. - Son Dakika
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Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında yurda kaçak yollarla girmiş 8 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzce\'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı.
20.12.2023 - 12:04,
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma tarafından yapılan çalışmada 8 yasa dışı göçmen yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde yurda kaçak yollarla girmiş 8 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Aralık, Düzce, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı. - Son Dakika
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