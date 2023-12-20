11:58 •
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma tarafından yapılan çalışmada 8 yasa dışı göçmen yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde yurda kaçak yollarla girmiş 8 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı. - Son Dakika