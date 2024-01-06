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Düzce'de ahşap evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de ahşap evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Ev sakinleri ise soğutma işlemlerini izledi.

Düzce\'de ahşap evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
06.01.2024 - 15:11,
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Düzce'de ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Çay Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ahşap evin çatı kısmında bacadan yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ahşap çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ev sakinleri soğutma işlemlerini izledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de ahşap evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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