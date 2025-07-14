Düzce\'de Çocuk Parkında Yangın Çıktı

Düzce'de çocuk parkında bulunan kaydırakta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kültür Mahallesi Çamlı Sokak üzerinde bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyun grubundan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirirken bir yandan da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin ortak çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Oyun grubunda maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE