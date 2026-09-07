Düzce\'de denetimlerde 1395 sürücüye ceza kesildi, 216 araç trafikten men edildi

6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 395 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 216 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 395 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 216 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.