Düzce'de denetimlerde 1395 sürücüye ceza kesildi, 216 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de denetimlerde 1395 sürücüye ceza kesildi, 216 araç trafikten men edildi

Düzce\'de denetimlerde 1395 sürücüye ceza kesildi, 216 araç trafikten men edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de jandarma ve polis ekiplerinin 6 Eylül tarihine kadar yaptığı denetimlerde 15 binden fazla araç kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan bin 395 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 216 araç trafikten men edildi.

6 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan denetimde bin 395 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 216 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 395 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 216 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik yapıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Eylül, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de denetimlerde 1395 sürücüye ceza kesildi, 216 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

13:04
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
13:02
“Seni özlüyoruz“ diyen Fenerbahçeliye Osayi’den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:27:55. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de denetimlerde 1395 sürücüye ceza kesildi, 216 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement