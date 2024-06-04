Düzce'de Dilencilik Yapan Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Dilencilik Yapan Şahsa İşlem Yapıldı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, terminal mevkiinde dilencilik yapan bir şahsı tespit etti. Şahsın sağlık raporunun eski olduğu ve vatandaşlardan para istediği belirlendi. İşlem yapılan şahsın üzerinden çıkan nakit paraya el konuldu.

04.06.2024 16:46
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetimleri sırasında terminal mevkiinde bir şahsın vatandaşlardan para istediğini tespit etti. Belinden rahatsız olduğunu ve yürüyemediğini ifade eden şahsın raporunun eski olduğu ve dilencilik yaptığı anlaşılarak hakkında işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri denetimlerinde dilencilere göz açtırmıyor. Şehirlerarası terminal mevkiinde denetim yapan ekipler koltuk değnekleri ve raporunu göstererek vatandaşlardan para isteyen şahsı tespit etti. Vicdani duyguları istismar ederek dilencilik yapan şahsı karakola götüren ekipler burada sağlık ekiplerinden yardım isteyerek şahsın muayene edilmesini sağladı. Sağlık ekiplerinin yürümesine engel bir durumunun olmadığını ve taşıdığı raporun eski tarihli olduğunu belirtmesi üzerine dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı ve üzerinden çıkan nakit paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekipleri vatandaşlara da uyarıda bulunarak dini ve vicdani duyguları sömürerek para isteyenlere itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Dilencilik Yapan Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Dilencilik Yapan Şahsa İşlem Yapıldı - Son Dakika
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