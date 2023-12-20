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Düzce'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarından aranan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, hapis cezaları kesinleşmiş olarak cezaevine teslim edildi.

Düzce\'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı
20.12.2023 - 11:45,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak kullanmak suçlarından yakalaması bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde aranan şahıslar yakalandı. Haklarında; banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması sonucu dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay, kamu kurum ve kuruluşlarından dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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