Düzce\'de Elektrikli Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Düzce'de elektrikli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anında kaldırımdan geçen 3 kişi saniyelerle kurtuldu.

Kaza Atatürk Bulvarı Gürcü Osman Cami önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çoban kavşağı istikametinden Düzce Belediyesi istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 81 ADJ 211 plakalı elektrikli otomobil ara sokağa girmek için sinyal verdiği esnada aynı istikamette giden Ö.D. İdaresinde ki 81 AFF 238 plakalı motosikleti ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli otomobil devrilirken, motosiklet savrulup park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kaza da motosiklet üzerinde ki 2 kişi ile elektrikli otomobil içindeki sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Saniyelerle kurtuldular

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Motosikletlinin çarpışmasının ardından işletmenin masa ve sandalyesine çarparak savrulduğu ve bu esnada kaldırımda bulunan 3 kişinin ise saniyelerle kazadan kurtulduğu görülüyor. - DÜZCE