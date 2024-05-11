Düzce'de Hız Sınırına Uymayan Sürücülere 19 Bin 107 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Düzce'de Hız Sınırına Uymayan Sürücülere 19 Bin 107 Lira Cezai İşlem

Düzce\'de Hız Sınırına Uymayan Sürücülere 19 Bin 107 Lira Cezai İşlem

Düzce'de yapılan radar denetiminde hız sınırına uymayan 14 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 107 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte artan kazaların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hız sınırına uymayan sürücülere yönelik radar denetimi gerçekleştirdi. 70 kilometre hızla gidilmesi gereken güzergahta kurallara uymayan sürücülere 19 bin 107 lira idari para cezası kesildi. Ekipler, sürücülere daha yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunurken, kazaların azalması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

11.05.2024 10:15
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Düzce'de sürücülerin hız sınırına uymadığı noktada yapılan radar denetiminde 14 araç sürücüsüne 19 bin 107 lira ceza yazıldı.

Düzce'de polis ekipleri havaların ısınması işe birlikte artan kazaların önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında kent merkezinde hız sınırına uymayan sürücülere yönelik radar denetimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 70 kilometre hızla gidilmesi gereken güzergah üzerinde 14 sürücünün kurallara uymadığı tespit edilerek 19 bin 107 lira idari para cezası kesildi. Ekipler sürücülere daha yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunurken, kazaların azalması için çalışmalar devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Hız Sınırına Uymayan Sürücülere 19 Bin 107 Lira Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Hız Sınırına Uymayan Sürücülere 19 Bin 107 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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