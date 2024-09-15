Düzce'de İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza ile patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucunda meydana gelen iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza Düzce Merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan Y.D.(17) ile A.T.(14) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındılar.

İkinci kaza ise Yığılca ilçesi Çukuröğren köyünde meydana geldi. Pat pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde M. K.(20) ile D.K.(54) yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Her iki kazada da güvenlik güçleri inceleme başlattı. - DÜZCE