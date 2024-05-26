Düzce\'de İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

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Düzce(İHA) – İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze şeridinde Filistinlilere yaptığı saldırılar, Düzce'de binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. Düzce sokakları yürüyüşe katılanların "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "İşbirlikçi Amerika hesap verecek" sloganlarıyla inledi. İsrail'i protesto yürüyüşünde çocuklar da taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistinlilere destek verdi.

Cedidiye meydanında toplanan Düzceliler, Filistin Bayrakları taşıyarak, Filistinlilere destek verirken pankartları ile de hem İsrail'i hem de Amerika'yı protesto etti. Yürüyüşe katılanlar daha sonra İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark meydanına kadar "Kahrolsun İsrail, Katil İsrail Filistin'den defol ve İşbirlikçi Amerika hesap verecek" sloganları atarak yürüdü.

Çocuklar da İsrail'i protesto etti

İsrail'in Gazze şeridine ve Filistinlilere yönelik saldırılarına çocuklarda kayıtsız kalmadı. Anne ve babalarıyla yürüyüşe katılan çocuklar Filistin bayraklarıyla Filistinlilere destek verirken taşıdıkları pankartlarla İsrail'in saldırılarını protesto etti. Anıtpark meydanında ise Memur-Sen Düzce Şube Başkanı İsmail Atay konuşma yaptı. İsmail Atay, konuşmasında, "Terörist İsrail tarafından işlenen zulümler, dünyanın gözünün önünde sanki bir film gibi gösterime sokuluyor. Çocuklar, masumlar, acımasız ve orantısız bir güç kullanılarak yok ediliyor. Ümmetin izzetli halkı olan Gazzeli kardeşlerimiz açlık, hastalık, vahşet, katliam ve soykırıma maruz bırakılarak direnişleri kırılmaya çalışılıyor. Bebekler şafak vakti doğup akşam vakti öldürülüyor. Kimisi dünyaya gözünü açmadan katlediliyor. Bütün dünya seyredip çetelesini tutmaktan fazlasına cesaret edemiyor. Yedi aydır süren savaşın en acı tarafı çocuklar. Korku filmlerinde görsek inanamayacağımız görüntüler her dakika önümüze düşüyor. Bir zamanların canlı Filistin yerleşim bölgeleri İsrail bombardımanıyla molozlar ve bükülmüş çelikten oluşan uçsuz bucaksız bir çorak araziye dönüşmüş. İnsanlık onurunun, itibarının, şerefinin gömüldüğü mezarlık Filistin, Gazze. Duyguların, sevgilerin, aşkların, sevdaların ahirete ertelendiği yer Gazze, Filistin. Şehadetin kapısı, çocukların miraca yükseldiği yer Filistin, Gazze. Filistin'i, Gazze'yi yazmak, okumak, anlatmak çok zor ve ağır. Peki yazması, okuyup anlatması zor olanın yaşanması nasıldır. Bunun izahı da zor. Zulme ve haksızlığa karşı ruhunda hissiyat uyanmayanların ruhu zaten ölmüştür, bedeninin yaşamasının ne ehemmiyeti vardır. Filistin'deki bu zulüm bugün başlamadı. İnsanlığın yalnız bıraktığı filistin bu katliamları 75 yıldır yaşamaktadır. Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti 1948'den beri çiğneniyor. Barış şehri olan Kudüs 75 yıldır mahzun. Bu katil sürüleri, kendilerine tahammül edildikçe daha da azgınlaşıyorlar. Şüphesiz en doğru haberleri veren, içinde şüphe barındırmayan ALLAH kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu dünya bir imtihan meydanı. Herkes bir sınavdan geçiyor. İslam coğrafyasının ortasında, Filistin'de yaşananlar öncelikle Müslümanların sonra bütün bir insanlığın bir sınavı" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. - DÜZCE