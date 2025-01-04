Düzce'de Kamyon ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kamyon ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce\'de Kamyon ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada kamyon ile tır çarpıştı. Kamyon sürücüsü sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 14:36  Güncelleme: 14:58
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DÜZCE(İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyon ile tırın karıştığı kazada kamyon sürücüsü sıkıştı. Düzce İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi 2. viyadükte meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine giden Murat S.'nin kullandığı 34 DIN 859 plakalı kamyon, Bolu Dağı viyadükleri kesiminde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Kamil E. idaresindeki 78 DA 020 plakalı tıra çarptı. Çarpanın etkisi ile kamyon bariyere çarparak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada direksiyon mahallinde sıkışan Murat S. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekiplerini yaptığı müdahale sonrası yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kamyon ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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