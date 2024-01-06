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Düzce'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Düzce'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Sevcan Aydın'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Kapıyı açmayan Aydın'ın yakınları, içeri girince yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark etti. Ambulans çağrılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Düzce\'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 21:14,
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Düzce'de kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sevcan Aydın'dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açmayan kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları, kapıyı kırarak içeri girince yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark edip ambulansa haber verdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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