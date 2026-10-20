Düzce\'de kıraathanenin çatısındaki yangın iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Düzce'de kıraathanenin çatısında çıkan yangında nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Nalbantoğlu Mahallesi 4382. Sokak'ta meydana geldi. Hasan G.'ye ait kıraathanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kıraathanenin çatısında büyük hasar meydana gelirken, işletme kullanılamaz hale geldi.