Düzce\'de Mahsur Kalan Yavru Karga ve Kedi Kurtarıldı

Düzce'de bulundukları yerlerde mahsur kalan yavru karga ve yavru kedi ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı.

Bahçeşehir Bölgesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evin baca boşluğundan kuş sesi duyan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, karga yavrusunun baca boşluğunda sıkıştığını tespit etti. Kısa bir çalışmanın ardından yavru karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler ayrıca Bahçeşehir Bölgesi Esentepe Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat girişindeki çukura sıkışan yavru kediyi kurtarıp besledikten sonra güvenli bölgeye bıraktı. - DÜZCE