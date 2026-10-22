Düzce'de motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de motosikletin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde kaldırıma çarpan motosikletin devrilmesiyle 2 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de kaldırıma çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ö. idaresindeki 54 KY 840 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü İbrahim Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan Abdülkadir M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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