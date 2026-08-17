Düzce\'de Narkotik Operasyonları: 42 Olay, 3 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 1 haftalık çalışması sonrası narkotik suçlarla mücadele kapsamında 42 narkotik olayına müdahale edildi, 3 şahıs ise tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yaptıkları uygulama ve operasyonlarda 42 narkotik olayına müdahale edildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı konusunda ki çalışmalar sonucunda 45 şahsa işlem yapılırken, 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda 145 gram skunk, 2 gram marihuana, 4 bin 616 gram skunk, 99 adet sentetik ecza, 10 gram bonzai, 2 bin 504 gram esrar 7 gram kök sukunk maddesi, 2,9 gram metamfetamin maddesi, 20 mililitre likit esrar, 172 kök kenevir, 2 hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.