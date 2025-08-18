Düzce'de Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Düzce'de Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

Düzce'de Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama
18.08.2025 12:58
Düzce'de 1 haftada 43 narkotik olaya müdahale edildi, 3 kişi tutuklandı, 8 milyon makaron ele geçirildi.

Düzce (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 1 haftalık çalışması sonrası narkotik suçlarla mücadele kapsamında 43 narkotik olayına müdahale edildi, 3 şahıs ise tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptıkları uygulama ve operasyonlarda 43 narkotik olayına müdahale edildi. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı konusunda ki çalışmalar sonucunda 46 şahsa işlem yapılırken, 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda 78 adet sentetik ecza, 13,21 gram esrar maddesi, 21,13 gram metamfetamin maddesi, 1.7 gram amfetamin, 4,2 gram bonzai, 5 gram skunk maddesi, 11,1 gram bonzai hammaddesi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 kök kenevir ele geçirildi.

8 milyon makaron ele geçirildi

Yine polis ve jandarmaya bağlı KOM şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 6 kaçakçılık olayına müdahale edildi. 6 şahsa işlem yapılırken, 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce'de Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

