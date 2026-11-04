Düzce'de park halindeki karavan yangını binaya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de park halindeki karavan yangını binaya sıçramadan söndürüldü

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Düzce\'de park halindeki karavan yangını binaya sıçramadan söndürüldü
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Düzce\'de park halindeki karavan yangını binaya sıçramadan söndürüldü
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Düzce'de Konuralp 550. Sokak'taki site bahçesinde park halindeki karavan, henüz belirlenemeyen sebeple alev alev yandı. İtfaiye yangını yandaki binaya sıçramadan söndürdü; binada bazı evlerin camları çatladı, karavan kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de park halinde ki karavan alev alev yandı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın yandaki binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Konuralp 550. Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir sebeple park halinde ki karavanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen karavandaki yangını söndürerek hemen yanında ki binaya sıçramadan söndürdü. Binada bazı evlerin camları çatlarken, karavan tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
KonuralpOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelDüzceSon Dakika

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