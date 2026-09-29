Düzce'de polis ve jandarmanın haftalık denetiminde 10 bin 160 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de polis ve jandarmanın haftalık denetiminde 10 bin 160 makaron ele geçirildi

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Düzce'de polis ve jandarmanın son bir haftadaki denetimlerinde 7 olaya müdahale edildi; 10 bin 160 makaron, 2 bin 150 elektronik sigara kartuşu ve 930 paket sigara ele geçirildi. Olaylarda 23 şahıs hakkında işlem yapılırken 4 kişi tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 10 bin 160 adet makaron başta olmak üzere kaçak sigara, elektronik sigara ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Jandarma ve Polis Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 ayrı olaya müdahale edildiği bildirildi. Bu operasyonlarda 10 bin 160 adet makaron, 2 bin 150 adet elektronik sigara kartuşu, 930 paket sigara, 10 adet kaçak kazı malzemesi ve 4 adet tarihi eser ele geçirildi. Olaylarda 23 şahıs hakkında işlem yapılırken 4 kişi tutuklandı.

2 kişi hakkında işlem yapıldı

Güvenlik güçlerinin terör suçlarıyla mücadele çalışmasında 2 olaya müdahale ederken 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikMakaronGüncelPolisDüzceSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de polis ve jandarmanın haftalık denetiminde 10 bin 160 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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