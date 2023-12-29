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Düzce'de Sahte İçki Operasyonu: 660 Litre Etil Alkol ve Binlerce İçki Şişesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Sahte İçki Operasyonu: 660 Litre Etil Alkol ve Binlerce İçki Şişesi Ele Geçirildi

Düzce'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimini sıklaştıran jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, gübre içerisine gömülen etil alkol bidonları ve içi dolu içki şişeleri bulundu. Toplamda 660 litre etil alkol, 130 litre viski ve 2 bin 480 boş içki şişesi ele geçirildi.

Düzce\'de Sahte İçki Operasyonu: 660 Litre Etil Alkol ve Binlerce İçki Şişesi Ele Geçirildi
29.12.2023 - 18:27,
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Düzce'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimini sıklaştıran jandarma ekipleri, bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şahsın sahte içki yapımında kullandığı etil alkol bidonlarını gübre içerisine gömdüğü belirlendi. Gübreyi kazan jandarma ekipleri, bidonları ve içi dolu içki şişelerini ortaya çıkardı. Evde toplam 660 litre etil alkol, 130 litre viski ile 2 bin 480 boş içki şişeleri ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve sağlıklı girebilmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta Anadolu Otoyolu üzerinde yaptıkları kontrol sırasında bir otobüsü durdurdu. Şüphe üzerinde durdurulan otobüste detaylı aramalar yapıldı. Otobüsten 41 viski ve 3 votka olmak üzere 44 şişe içime hazır halde sahte/kaçak alkol, 22 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bidonları gübre içerisine saklandı

Bir diğer operasyon ise Cumayeri Üvezbeli köyünde yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin istihbari çalışmaları neticesinde M.E. isimli şüphelinin evinde sahte alkol imal edip, sattığı tespit edildi. Dün saat 12.00 sıralarında ikamette yapılan aramada ise şüphelinin alkol bidonlarını sakladığı yer hayrete düşürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, etil alkol bidonlarının ve bazı dolu içkilerin gübre içine saklandığı belirlendi. Gübreyi kürekle kazıyan ekipler şişe ve bidonları çıkardı. Evin odunluğun da boş içki şişeleri bulundu.

Toplamda 24 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 660 litre etil alkol, 3 adet 30 litrelik bidon ve 2 adet 19 litrelik damacana içerisinde toplam 130 litre viski ile 2 bin 480 adet çeşitli boyut ve ebatlarda boş içki şişeleri ele geçirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Sahte İçki Operasyonu: 660 Litre Etil Alkol ve Binlerce İçki Şişesi Ele Geçirildi - Son Dakika


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